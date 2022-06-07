Trabzonspor, Eren için geri sayıma geçti!

Trabzonspor'un kadrosuna katmayı çok istediği ancak Kasımpaşa'nın istediği yüksek bonservis nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Eren Elmalı, menajeri üzerinden yaşanan gelişmeleri sürekli takip ediyor ve haber bekliyor.



Trabzonspor'un yerli transfer gündeminde öncelikli sırada yer alan isimlerden olan Eren Elmalı için Kasımpaşa kulübü ile görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor.



İstanbul ekibinin Eren Elmalı için ilk başta istediği 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini 4 milyon Euro seviyelerine kadar indirdiği ancak bu rakamın da Trabzonspor Yönetimi tarafından yüksek bulunduğu ifade edildi.



TRABZON'U İSTİYOR



Teknik ekibin ve scout ekibinin de alınmasına çok sıcak baktığı Eren Elmalı ise kulüpler arasındaki görüşmelerin bir an önce sonuçlanmasını bekliyor. 21 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'a transfer olmayı çok istediği ve bu transferle alakalı olarak her gün menajerinden bilgiler aldığı ifade edildi. Trabzonspor'da yabancı kuralındaki kısıtlama nedeniyle sol bek mevkiine yerli bir oyuncu transfer etmeyi çok istiyor.



Eren Elmalı geride bıraktığımız sezonda en dikkat çeken oyunculardan biriydi. Bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa forması ile 32 maça çıkan Elmalı, 1 gol ve 2 asist gerçekleştirdi.



