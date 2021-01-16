Trabzonspor, Enzo Perez'i imzaya çağırdı!

Trabzonspor yönetimi, uzun süredir temasta olduğu Enzo Perez'e,

"Kulübünle sorunu çözüp,

Türkiye'ye gel"

davetinde bulundu. Bordo-mavililer, Arjantinli yıldızı ne kadar çok istediğini göstermek için de daha önce prensipte anlaşma sağlanan tüm şartları yazılı hale getirdi ve resmi sözleşmeyi imzalaması için oyuncuya gönderdi.



1.3 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro imza parası karşılığında 1.5 yıllık olacak kontrata

'Evet'

diyen 34 yaşındaki ön libero,

iki gündür

kulübü River Plate ile serbest çıkış

için görüşmelerini sürdürüyor.





Bu arada Perez'in önceki gün Arjantin'de çocukluk arkadaşları ile bir araya geldiği ve

veda yemeği yediği öğrenildi.