Trabzonspor, Enzo Perez'i imzaya çağırdı!

Trabzonspor'da Enzo Perez heyecanı yaşanıyor. Daha önce sözlü olarak prensip anlaşması sağlanan Arjantinli yıldız tüm şartları kabul ettiğini yazılı olarak da bildirdi.

Haber; Sabah
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Trabzonspor, Enzo Perez'i imzaya çağırdı!
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16 Ocak 2021 10:44
Trabzonspor yönetimi, uzun süredir temasta olduğu Enzo Perez'e, "Kulübünle sorunu çözüp, Türkiye'ye gel" davetinde bulundu. Bordo-mavililer, Arjantinli yıldızı ne kadar çok istediğini göstermek için de daha önce prensipte anlaşma sağlanan tüm şartları yazılı hale getirdi ve resmi sözleşmeyi imzalaması için oyuncuya gönderdi.

1.3 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro imza parası karşılığında 1.5 yıllık olacak kontrata 'Evet' diyen 34 yaşındaki ön libero, iki gündür kulübü River Plate ile serbest çıkış için görüşmelerini sürdürüyor. 

Bu arada Perez'in önceki gün Arjantin'de çocukluk arkadaşları ile bir araya geldiği ve veda yemeği yediği öğrenildi.

 

 
 


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