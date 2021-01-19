Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir süredir görüşmelerisin sürdürdüğü Arjantinli futbolcu Enzo Perez'i Türkiye'ye davet etti.



Haber61'in haberine göre; River Plate forması giyen Perez'in yarın Türkiye'ye geleceği transferin burada yapılacak görüşmelerle sonuca bağlanacağı öğrenildi. Büyük oranda anlaşma sağlanan tecrübeli futbolcunun transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.



Enzo Perez kimdir?



22 Şubat 1986 doğumlu olan 1.79 boyundaki Arjantinli oyuncu ön libero mevkisinde forma giyiyor. Futbola Godoy Cruz'da başladı. Daha sonra 2011'de 2.4 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer oldu. Bir süre Estudiantes forması giyen Arjantinli oyuncu 2015 yılında rekor bedelle 25 milyon Euro'ya Valencia'ya transfer oldu. 3 sezon Valencia forması giyen Enzo Perez daha sonra bir kez daha ülkesi Arjantin'e döndü. Son 4 yıldır River Plate forması giyen 34 yaşındaki orta saha 22 kez Arjantin Milli Takım forması giydi. Kariyerinde 406 maça çıkan Perez'in 28 golü bulunuyor.



2014 Dünya Kupası final maçında Arjantin milli takımının ilk 11'inde yer alan Enzo Perez, o maçta 86. dakikada yerini Fernando Gago'ya bırakmıştı



