Trabzonspor, Enzo Crivelli'yi istedi

Başakşehir'in 25 yaşındaki forveti Enzo Crivelli için Trabzonspor devreye girdi
Turuncu-Lacivertliler, Fransız yıldızı devre arasında göndermeyeceklerini Trabzonspor'a iletti. 2.7 milyon Euro karşılığında Caen Kulübü'nden Başakşehir'e giden Crivelli, bu sezon çıktığı 18 lig maçında 2 gol atabildi.
Demba Ba ve Gulbrandsen dışında forvet oyuncusu olmayan İstanbul kulübü, Crivelli'yi kadroda tutmayı düşünüyor.
Turuncu-Lacivertliler, Fransız yıldızı devre arasında göndermeyeceklerini Trabzonspor'a iletti. 2.7 milyon Euro karşılığında Caen Kulübü'nden Başakşehir'e giden Crivelli, bu sezon çıktığı 18 lig maçında 2 gol atabildi.
Demba Ba ve Gulbrandsen dışında forvet oyuncusu olmayan İstanbul kulübü, Crivelli'yi kadroda tutmayı düşünüyor.