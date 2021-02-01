Trabzonspor, Enzo Crivelli'yi istedi

Transferin son gününde de takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un Enzo Crivelli için nabız yokladığı ortaya çıktı

Haber; Star
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Trabzonspor, Enzo Crivelli'yi istedi
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01 Şubat 2021 09:56
Başakşehir'in 25 yaşındaki forveti Enzo Crivelli için Trabzonspor devreye girdi

Turuncu-Lacivertliler, Fransız yıldızı devre arasında göndermeyeceklerini Trabzonspor'a iletti. 2.7 milyon Euro karşılığında Caen Kulübü'nden Başakşehir'e giden Crivelli, bu sezon çıktığı 18 lig maçında 2 gol atabildi.

Demba Ba ve Gulbrandsen dışında forvet oyuncusu olmayan İstanbul kulübü, Crivelli'yi kadroda tutmayı düşünüyor.



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