Caleb Ekuban yarışına Celta Vigo ve Al Hilal'ın ardından İskoçya şampiyonu Celtic ile İskoçya'nın bir diğer köklü kulübü Rangers da dahil oldu.KickGH'de yer alan habere göre; Ekuban için Celta Vigo 5, Al Hilal ise 4 milyon euro teklif etti. Trabzonspor ise Ganalı oyuncusunu isteyen 4 kulübe de 7 milyon euro istedğine dair cevabını iletti.Kulüplerin Trabzonspor'dan 26 yaşındaki yıldız futbolcu için indirim istedi ancak bordo mavililer, Ekuban'ın fiyat konusunda ısrarcı oldu.Trabzonspor'un Leeds'ten önce 200 bin euro'ya kiralayıp ardından 1 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Caleb Ekuban, bu sezon 34 resmi maçta forma giydi ve 10 gol atıp 11 asist yaptı.