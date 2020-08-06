Caleb Ekuban yarışına Celta Vigo ve Al Hilal'ın ardından İskoçya şampiyonu Celtic ile İskoçya'nın bir diğer köklü kulübü Rangers da dahil oldu.
KickGH'de yer alan habere göre; Ekuban için Celta Vigo 5, Al Hilal ise 4 milyon euro teklif etti. Trabzonspor ise Ganalı oyuncusunu isteyen 4 kulübe de 7 milyon euro istedğine dair cevabını iletti.
Kulüplerin Trabzonspor'dan 26 yaşındaki yıldız futbolcu için indirim istedi ancak bordo mavililer, Ekuban'ın fiyat konusunda ısrarcı oldu.
Trabzonspor'un Leeds'ten önce 200 bin euro'ya kiralayıp ardından 1 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Caleb Ekuban, bu sezon 34 resmi maçta forma giydi ve 10 gol atıp 11 asist yaptı.
KickGH'de yer alan habere göre; Ekuban için Celta Vigo 5, Al Hilal ise 4 milyon euro teklif etti. Trabzonspor ise Ganalı oyuncusunu isteyen 4 kulübe de 7 milyon euro istedğine dair cevabını iletti.
Kulüplerin Trabzonspor'dan 26 yaşındaki yıldız futbolcu için indirim istedi ancak bordo mavililer, Ekuban'ın fiyat konusunda ısrarcı oldu.
Trabzonspor'un Leeds'ten önce 200 bin euro'ya kiralayıp ardından 1 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Caleb Ekuban, bu sezon 34 resmi maçta forma giydi ve 10 gol atıp 11 asist yaptı.