Trabzonspor Ekuban'a teklifi yetersiz buldu

Trabzonspor'un Celtic'in Ekuban için yaptığı 5 milyon euroluk teklifi yetersiz bulduğu belirtildi.

Trabzonspor Ekuban'a teklifi yetersiz buldu
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20 Ağustos 2020 23:35
İskoçya'nın köklü ekibi Celtic, Trabzonspor formasıyla geçen sezon iddialı maçlar çıkaran Caleb Ekuban için resmi teklifini yaptı.

Ghanasoccer'ın haberinde Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu için Celtic'in 5 milyon euroluk transfer teklifini yazılı olarak bordo mavili yönetime ilettiği belirtildi. Haberde Trabzonspor'un Celtic'e 5 milyonluk teklife hayır cevabını verdiği ve 7 milyon istediği ifade edildi.

Ekuban 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor'a katılmış ve 36 maçta 8 gol 2 asist üretmişti. Geçen sezon ise 34 maçta 10 gol 8 asistle mücadele etmişti.

Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini Leeds United'dan 1 milyon euro'ya almıştı.

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