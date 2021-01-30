Trabzonspor, Ekuban ve Djaniny için gelen teklifleri reddetti

Serie A ekibi Torino, Ekuban için 8 milyon euro; Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Djaniny için 7 milyon Euro önerdi. Trabzonspor teklifleri geri çevirdi

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Trabzonspor, Ekuban ve Djaniny için gelen teklifleri reddetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2021 14:25
Son olarak Yunus Mallı ve Bakasetas'ın transferlerini bitiren Trabzonspor, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alıyor. Kadro planlamasını teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre yapan bordo-mavili takım, Caleb Ekuban ve Djaniny için gelen transfer tekliflerini reddetti.

A Spor'un haberine göre; Hücumdaki iki önemli kozuyla yola devam etmek isteyen Trabzonspor, ara transfer tahtasının bitimine az bir süre kala gelen teklifleri geri çevirdi.

Caleb Ekuban'a Torino, 8 milyon euro önerirken Al Hilal ise 7 milyonluk teklifle bordo-mavili kulübün kapısını çaldı ancak veto kararı verildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için