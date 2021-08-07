Trabzonspor, Ekuban'ın ayrılığını açıkladı

Süper Lig kulüplerinden Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın İtalya Ligi takımlarından Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı.
Bordo-mavililer, Ekuban'ın toplamda 2.1 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında Genoa'ya transfer duyurdu.
TRABZONSPOR'UN VEDA MESAJI
"Caleb Ekuban'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Bordo-mavililer, Ekuban'ın toplamda 2.1 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında Genoa'ya transfer duyurdu.
TRABZONSPOR'UN VEDA MESAJI
"Caleb Ekuban'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."