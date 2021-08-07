Trabzonspor, Ekuban'ın ayrılığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Caleb Ekuban'ın Genoa'ya transfer olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Ekuban'ın ayrılığını açıkladı
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07 Ağustos 2021 19:05
Süper Lig kulüplerinden Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın İtalya Ligi takımlarından Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı.

Bordo-mavililer, Ekuban'ın toplamda 2.1 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında Genoa'ya transfer duyurdu.

TRABZONSPOR'UN VEDA MESAJI

"Caleb Ekuban'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."




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