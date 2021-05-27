Trabzonspor, Ekuban'ı satışa çıkardı

Sezonun bitmesinin ardından transferlere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres'a imza attırdıktan sonra sürpriz bir hamle yaptı.



Gana basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, Caleb Ekuban'ın menajerine oyuncuyu bu yaz gönderebileceklerini bildirdi.



10 MİLYON EURO BONSERVİS



Bordo mavililerin 2019'da 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı hücum oyuncusu için yaklaşık 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği konuşuluyor.



Celtic kulübünün daha önce 6 milyon euro önerdiği ancak Trabzonspor'un kabul etmediği çok yönlü isim için İtalya'dan Fiorentina ve Sampdoria, Fransa'dan ise St. Etienne kulüpleri takipte.



Trabzonspor'da 103 maça çıkan Ekuban, 29 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.



