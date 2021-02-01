Trabzonspor, Efecan Karaca için bastırıyor

Trabzonspor'da Süper Lig 2020-2021 ara transfer sezonunun son saatlerinde hareketli anlar yaşanıyor.Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş maçı sonrasında 3-4 oyuncu ile görüşme halinde olduklarını açıklamasın sonrasında bulunan oyuncuların kimler olduğu merak konusu oldu.Haber61'in edindiği bilgiye göre oyunculardan biri Alanyaspor'dan Efecan Karaca. Bordo mavili yöneticilerin Alanyaspor yönetimi ile görüşme halinde oldukları ve transferi bitirmek için yoğun çaba harcadıkları öğrenildi. Transferin gün içinde netlik kazanması bekleniyor.Efecan Karaca, Alanyaspor formasını 253 defa taşıdı. 23 gol attı, 41 asist yaptı. Toplamda 64 gole direkt etkisi oldu.