Trabzonspor Efecan için masaya oturuyor

Trabzonspor, geçen sezon devre arasında istediği Alanyaspor'un milli oyuncusu Efecan Karaca için yine devrede...



Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Efecan için önümüzdeki hafta Akdeniz ekibine resmi teklif yapılacak. 31 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 17 maçta 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi



Trabzonsporlu taraftarlar da Efecan'ın sosyal medya hesabına bordo-mavili kulübe gelmesi yönünde mesajlar yağdırdı.







