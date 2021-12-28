Trabzonspor Efecan için masaya oturuyor

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Efecan için masaya oturuyor
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28 Aralık 2021 12:04
Trabzonspor, geçen sezon devre arasında istediği Alanyaspor'un milli oyuncusu Efecan Karaca için yine devrede...

Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Efecan için önümüzdeki hafta Akdeniz ekibine resmi teklif yapılacak. 31 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 17 maçta 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi

Trabzonsporlu taraftarlar da Efecan'ın sosyal medya hesabına bordo-mavili kulübe gelmesi yönünde mesajlar yağdırdı.




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