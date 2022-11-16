Trabzonspor, Edin Visca'ya kavuşuyor

Trabzonspor'da sezonun ilk lig maçında sakatlanan Edin Visca'nın uzun süren yokluğu, takımı hücum anlamında çok olumsuz etkiledi.
Sakatlık sürecini atlatan 32 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası arasından sonra forma giyecek. Abdullah Avcı da hem gol hem asist anlamında yüksek verim aldığı Visca'nın dönüşünü dört gözle bekliyor.
Yıldız ismin yeniden forma giymesiyle beraber hücum oyuncularının gol sayısının artmasını hesaplıyor.
Sakatlık sürecini atlatan 32 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası arasından sonra forma giyecek. Abdullah Avcı da hem gol hem asist anlamında yüksek verim aldığı Visca'nın dönüşünü dört gözle bekliyor.
Yıldız ismin yeniden forma giymesiyle beraber hücum oyuncularının gol sayısının artmasını hesaplıyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ