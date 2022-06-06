Trabzonspor, dünya yıldızlarının peşinde!

Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'da transfer gündemine gelen ilk isim Jerome Boateng oldu.



33 yaşındaki oyuncunun Olimpik Lyon'la olan sözleşmesi 1 sezon daha devam etmesine rağmen takımdan ayrılması bekleniyor. Alman savunmacının maliyeti nedeniyle Fransız deviyle vedalaşması gündemdeyken Trabzonspor'un Jerome Boateng'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.



27 mücadelede Lyon formasını giyen Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.



DİĞER ADAY FELİPE AUGUSTO



Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan bir diğer isim de ortaya çıktı. Bordo-mavililerin Atletico Madrid'le sözleşmesi sona eren Felipe Augusto için devrede olduğu kaydedildi. Brezilyalı futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasını 35 maçta giydi. 33 yaşındaki savunmacı 2 gol ve 1 asist üretti.



AVCI EN AZ 4 STOPER İSTEDİ



Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezonda en az 4 tane stoperin kadroda olması gerektiğini savunduğu öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının yoğun maç temposunda 4 oyuncunun bile yetmeyeceği görüşünde olduğu kaydedildi.



Abdullah Avcı'nın geçtiğimiz sezon yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması için böyle bir karar aldığı vurgulandı. Avrupa kupaları, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Trabzonspor'un şimdiden harekete geçtiği belirtildi.



