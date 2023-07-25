Trabzonspor dördüncü maçında kazandı

Gelecek sezonun hazırlık çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 4. hazırlık maçında Rabotnicki'yi 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor dördüncü maçında kazandı
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25 Temmuz 2023 20:15
Son güncelleme 25 Temmuz 2023 20:51
İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, oynadığı dördüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı.

Slovenya'nın Sportski Centar Terme Catez stadında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 8. dakikada Maxi Gomez, 40. dakikada Anastasios Bakasetas, 63. dakikada Eren Elmalı ve 88. dakikada Enis Destan kaydetti. Rabotnicki'nin golünü 17. dakikada Uğurcan Çakır (KK) kaydetti.

12 KİŞİ YER ALMADI

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Siopis ve Fernandes'in yanı sıra Umut Bozok, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Bardhi, Serkan Asan, Emirhan Zaman, Hüseyin Türkmen, kaleciler Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak ve Kağan Moradaoğlu maç kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yeni transferlerden Göktan Gürpüz ile Teklic'e ise ikinci yarıda şans verdi.

Trabzonspor bir sonraki hazırlık karşılaşmasında Triglav ile karşılaşacak.

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