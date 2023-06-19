Trabzonspor, Djidji için ısrarcı

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Koffi Djidji ile temas halinde. Trabzonspor, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcunun menajerine yıllığı 1.5 milyon euro'dan 2+1 senelik sözleşme önerdi. Ancak Djidji 2 milyon euro talep etti.

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Trabzonspor, Djidji için ısrarcı
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19 Haziran 2023 10:27
Stoper transferi yapmak isteyen Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Bjelica, yüksek maaş alan Bartra ve Denswil'le yolların ayrılması halinde en az 2 oyuncu istiyor.

Alexander Djiku'yu ikna edemeyen, Lubomir Satka ile görüşen Karadeniz devi Koffi Djidji isminde ısrarlı. Fransa ve Fildişi Sahili pasaportu bulunan 30 yaşındaki savunmacının İtalya Serie A ekibi Torino ile sözleşmesi sona erdi.

NANTES'TA DA GÖREV YAPMIŞTI

Karadeniz devinin kurmayları, 1.84 boyundaki stoperin menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor.

Torino ile 99 maça çıkan ve fileleri 1 kez sarsan Djidji'ye yıllığını 1.5 milyon euro'dan 2+1 senelik teklif sunuldu.

Tecrübeli oyuncu ise 2 milyon euro istiyor.

Teknik direktör Bjelica'nın alınabileceği yönünde onay verdiği Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisinin elinde olması Trabzonspor için büyük avantaj olduğu kaydedildi.

Daha önce de Nantes takımında 11 kez forma giyen Koffi Djidji, tecrübesi ile Karadeniz devinin defansını toparlayacak bir isim olarak öne çıkıyor.

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