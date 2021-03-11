Trabzonspor, Djaniny Semedo'yu bekliyor

Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı forveti Djaniny Semedo, Alanyaspor maçı öncesinde adalesinden sakatlanmıştı. Akdeniz ekibi karşısında forma giyemeyen ve yokluğu fazlasıyla hissedilen 29 yaşındaki futbolcu için yoğun tedavi programı uygulanıyor.
Trabzonspor'un sağlık heyeti, tecrübeli golcünün pazar günü oynanacak Erzurumspor karşılaşmasına yetişmesi için büyük bir çaba harcıyor.
Trabzonspor'un sağlık heyeti, tecrübeli golcünün pazar günü oynanacak Erzurumspor karşılaşmasına yetişmesi için büyük bir çaba harcıyor.