Trabzonspor, Djaniny Semedo'yu bekliyor

Alanyaspor maçı öncesinde adalesinden sakatlanan Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı forveti Djaniny Semedo için yoğun tedavi programı uygulanıyor.

Abone Ol
Trabzonspor, Djaniny Semedo'yu bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2021 10:44
Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı forveti Djaniny Semedo, Alanyaspor maçı öncesinde adalesinden sakatlanmıştı. Akdeniz ekibi karşısında forma giyemeyen ve yokluğu fazlasıyla hissedilen 29 yaşındaki futbolcu için yoğun tedavi programı uygulanıyor.

Trabzonspor'un sağlık heyeti, tecrübeli golcünün pazar günü oynanacak Erzurumspor karşılaşmasına yetişmesi için büyük bir çaba harcıyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.