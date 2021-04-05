Trabzonspor, Djaniny olmadan kazanamıyor

Trabzonspor, bu sezon Djaniny'nin kadroda olmadığı 4. lig maçını da kazanamadı. Abdullah Avcı, kart cezası biten yıldız forvete Kayserispor maçında çok güveniyor.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor, Djaniny olmadan kazanamıyor
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05 Nisan 2021 10:39
Jorge Djaniny Tavares Semedo
Jorge Djaniny Tavares Semedo
Trabzonspor
Bu sezon çıktığı 23 lig maçında 5 gol atabilen Djaniny Semedo, skor katkısı istenen seviyede olmasa da takımın hücum organizasyonlarında büyük rol üstleniyor. Öyle ki Bordo-Mavililer, Djaniny olmadığı maçlarda çok zorlanıyor, kazanamıyor. Son olarak kart cezası nedeniyle Sivasspor mücadelesinde kadroda yer almayan Djaniny'nin yokluğunda Trabzonspor yine puan kaybetti.

Karadeniz ekibi, Yeşil Burun Adalı oyuncunun forma giymediği 4 lig maçında tam 9 puan yitirirken, 1 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, salı günkü Kayserispor maçında Djaniny'ye çok güveniyor.

29 yaşındaki santrforun 11'de yer bulmasıyla hücum hattındaki ideal üçlü biraraya gelecek. Solda Nwakaeme, sağda Ekuban, ileri uçta Djaniny olacak. Bu üçlünün arkasında ise Bakasetas 10 numara olarak görev yapacak.

 



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