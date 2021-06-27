Trabzonspor, Djaniny'nin bonservisini belirledi

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Djaniny Semedo için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'ın Trabzonspor'a teklifini sunduğu belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Djaniny'nin bonservisini belirledi
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27 Haziran 2021 12:40
Jorge Djaniny Tavares Semedo
Jorge Djaniny Tavares Semedo
Trabzonspor
Trabzonspor 'da geçen sezon başında bonservissiz olarak kadroya katılan ve inişli-çıkışlı performansıyla dikkat çeken Djaniny Semedo'ya, Arap Yarımadası'ndan büyük ilgi var.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahly'deki görüntüsüyle yıldızını parlatan 29 yaşındaki futbolcu için Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah'ın, Fırtına'nın kapısını çaldığı iddia edildi.

Tecrübeli oyuncu için minimum bonservis beklentisi 6-7 milyon Euro bandında.

DJANINY'NİN MENAJERİNDEN SHARJAH PAYLAŞIMI GELMİŞTİ 




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