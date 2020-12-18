Trabzonspor, derbide moral arıyor!

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenen bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Karadeniz ekibinde hasta olan Abdulkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer alamayacak.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenen bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Karadeniz ekibinde hasta olan Abdulkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer alamayacak.