Trabzonspor, derbide moral arıyor!

Kupada Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenen bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, derbide moral arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2020 13:38
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenen bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde hasta olan Abdulkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer alamayacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için