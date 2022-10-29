Trabzonspor deplasmanda kazanamıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a deplasmanda 2-1 yenilerek tur şansını zora sokan Trabzonspor deplasmanlarda elde ettiği kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Süper Lig'de iç sahada 30 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karadeniz temsilcisi, deplasmanlarda ise aynı başarıyı gösteremiyor.



Bordo-mavililer bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 10 deplasman maçının sadece 3'ünü kazandı. 6 maçtan mağlubiyetle ayrılan Bordo- Mavililer, 1 maçta ise berabere kaldı. Avrupa'da oynadığı 4 deplasman maçını da kaybeden Trabzonspor, Süper Lig'de ise 6 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. 10 deplasman maçında kalesinde 21 gol gördü.



Trabzonspor, geçen sezon şampiyon tamamladığı Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 19 maçta sadece 3 yenilgi almıştı. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda deplasmanlarda 1 kez kaybeden Fırtına, Avrupa'da yine 1 kez yenilgi yüzü gördü.



Geçen sezon oynadığı 23 deplasmanda sadece 5 yenilgi alan Fırtına bu sezonun daha ortası gelmeden 6 yenilgi yaşadı.





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