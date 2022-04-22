Trabzonspor, Denswil'in menajerini çağırdı

Trabzonspor, yine transfer çalışmalarına erken başladı. Yönetim önceliği Stefano Denswil'e verdi. Hollandalı oyuncu sezon başında Bologna'dan kiralanmıştı. 28 yaşındaki savunmacı, Abdullah Avcı'nın jokeri oldu.



Tecrübeli teknik adam, Denswil'i hem sol bekte hem de stoperde kullandı. Özellikle Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun sakatlanmasının ardından Hollandalı futbolcu, savunmanın en önemli ismi haline geldi. Avcı'nın, "Mutlaka bizimle kalsın" dediği Denswil için yönetim harekete geçti. 28 yaşındaki futbolcunun menajeri Winny Haatrecht, Türkiye'ye davet edildi.



TÜRKÇE DERSLERİ ALIYOR



Başarılı defans oyuncusunun Bologna ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Bu nedenle Trabzonspor, hiçbir bonservis bedeli ödemeden, doğrudan yıldız futbolcuyla sözleşme yapabilecek. Denswil, Bordo-Mavililer'de çok mutlu. Kalmayı çok isteyen Hollandalı yıldız bir süredir Türkçe dersleri de alıyor. Menajer Haatrecht ile önümüzdeki hafta masaya oturulması ve Denswil ile 3 senelik sözleşmeye imza atılması bekleniyor. Yıldız futbolcu bu sezon 27 resmi maçta 1854 dakika süre aldı ve 2 asist yaptı.





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