Trabzonspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-Mavililer maç öncesi kampa girecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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12 Temmuz 2020 15:05
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Trabzonspor'un akşam saatlerinde Denizli'ye hareket ederek müsabaka öncesi kampa gireceği kaydedildi.





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