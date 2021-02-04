Trabzonspor - Denizlispor maçında tartışılan penaltı pozisyonu

Trabzonspor ile Denizlispor arasındaki maçın ilk yarısının son anlarında yaşanan pozisyon çok konuşuldu.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor - Denizlispor maçında tartışılan penaltı pozisyonu
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04 Şubat 2021 20:03
Süper Lig'de Trabzonspor ile Denizlispor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısında konuşulan bir pozisyon yaşandı.

Trabzonspor ilk yarının sonuna doğru Caleb Ekuban'la gol bulmaya çalıştı. Ekuban'ın şutu sırasında Mustafa Yumlu rakibine net bir gol şansı vermek istemedi. Ekuban, Mustafa Yumlu'nun müdahalesiyle yerde kalırken, VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, orta hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na pozisyonu izlemesini tavsiye etti.

Tugay Kaan Numanoğlu kenara gelerek pozisyonu izledi ve "Penaltı yok" kararı verdi. Bu karara Trabzonsporlu futbolcular tepki gösterdi ancak karar değişmedi."



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