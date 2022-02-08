Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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08 Şubat 2022 15:37
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda çarşamba günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Altaş Denizlispor maçı öncesi son çalışma yapıldı.

Bayer Leverkusen'den kadroya katılan Emrehan Gedikli de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, saat 16.30'da özel uçakla Denizli'ye gidecek.

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