Trabzonspor, Denizli'de büyük şok yaşadı!

(66) Başakşehir

(62) Trabzonspor

(57) Sivasspor

(56) Beşiktaş

(52) Galatasaray

(51) Alanyaspor

(50) Fenerbahçe



Başakşehir'in kalan maçları

Kayserispor

Kasımpaşa (D)



Trabzonspor'un kalan maçları

Konyaspor

Kayserispor (D)

Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'u konuk etti.Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve bordo-mavililer, Başakşehir'in kayıp yaşadığı haftada büyük fırsat tepti.Trabzonspor, 14. dakikada Abdülkadir Ömür'ün asistinde Caleb Ekuban'la golü buldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarının hemen başında Denizlispor, 46. dakikada Hadi Sacko'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin bitimine kısa süre kala 84. dakikada Denizlispor adına sahneye çıkan Estupinan, kaleci Uğurcan'ı mağlup etti ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, maçın skorunu belirledi.Süper Lig'de üst üste 2. maçından da galibiyet alamayan Trabzonspor, 62 puanla 2. sırada devam etti. 5 maç sonra kazanan Denizlispor ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.Trabzonspor, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise 2-2 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Hüseyin Türkmen, Badou Ndiaye ve cezalı Gaston Campi'nin yerine Majid Hosseini, Anthony Nwakaeme ve Manuel Da Costa forma giydi.Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Yukatel Denizlispor'da kaleci Hüseyin Altıntaş ilk Süper Lig maçına çıktı.Ligde küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesini sürdüren Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Levent Kartop, geçen hafta 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inden zorunlu 1 oyuncu değişikliği yaptı. Sakatlığı bulunan kaleci Tolgahan Acar'ın yerine kalede görev yapan 25 yaşındaki Hüseyin Altıntaş Süper Lig'de ilk kez görev aldı.Yeşil-siyahlı ekipte daha önce Trabzonspor'da forma giyen isimlerden Zeki Yavru, Mustafa Yumlu ve Hugo Rodallega bordo-mavili ekibe rakip olurken, Olcay Şahan ve Ogenyi Onazi de yedek soyundu.Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, maçın 63. dakikasında sarı kart gördü. Sarı kart ceza sınırına ulaşan Arjantinli orta saha oyuncusu, gelecek hafta oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.Karşılaşmanın 8. dakikasında Recep Niyaz'ın pasıyla topla buluşan Aissati'nin uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.14. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Ekuban, bir süre ilerledikten sonra kalecinin üzerinden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.29. dakikada Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde çapraz pozisyonda topla buluşan Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.34. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından kaleye attığı şutta kaleci Hüseyin topu uzaklaştırdı.Müsabakanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.46. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topa iyi yükselen Sacko kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.69. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahasına giren Nwakaeme'nin sol çapraz pozisyonunda attığı şutta top üstten dışarı gitti.74. dakikada Novak'ın pasıyla kale önündeki Sörloth'un şutunda top direkten oyun alanına döndü. Abdülkadir Ömür'ün kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere gitti. Abdülkadir'in kullandığı köşe vuruşunda, Da Costa'nın kafayla yaptığı vuruşta topu ev sahibi ekipten Zeki Yavru uzaklaştırdı.84. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Olcay Şahan'ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Estupinan, meşin yuvarlağı kafayla önüne alıp ceza sahasına girdikten sonra Hosseini'yi de geçti. Estupinan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın yanından ağlara gönderdi: 2-1.89. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Da Costa'nın gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direkten döndü.Denizli AtatürkYaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenHüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sacko (Dk. 78 Olcay Şahan), Recep Niyaz (Dk. 73 Özgür Çek), Murawski (Dk. 46 Onazi), Sackey, Aissati (Dk. 90+2 Kibong), Rodallega (Dk. 73 Estupinan)Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 82 Kamil Ahmet Çörekçi), Hosseini, Da Costa, Novak, Abdülkadir Ömür (Dk. 82 Guilherme), Sosa (Dk. 69 Ndiaye), Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Koray Kılınç), Nwakaeme, Ekuban, SörlothDk. 14 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 46 Sacko, Dk. 84 Estupinan (Trabzonspor)Dk. 63 Sosa, Dk. 90+4 Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban (Trabzonspor)