Trabzonspor dejavu yaşıyor! Geçen senenin aynısı...

Bordo-Mavililer lige kötü bir giriş yaptı ancak geçen sezon da tablo farksızdı. Türkiye Kupası'nı kazanıp, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayan rüya kadro ilk 5 haftada 6 puan toplayabilmişti. Bu kez de Fırtına'nın aynı periyotta 5 puanı var.

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Trabzonspor dejavu yaşıyor! Geçen senenin aynısı...
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20 Ekim 2020 12:53
5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 5 puanı bulunan Trabzonspor, geçtiğimiz sezona da kötü başlamıştı... Sörloth'lu, Sosa'lı, Sturridge'lı, Obi Mikel'li, Novak'lı kadro, ilk 5 maçta 6 puan toplayabilmişti.

Bordo- Mavililer sonrasında yani 6. haftadan itibaren çıkışa geçmişti. Söz konusu maçta Beşiktaş'ı 4-1 deviren Fırtına, rüzgarı arkasına alıp ilerlemişti. Bu kez de 6. haftada Fenerbahçe derbisi var. Karadeniz ekibinin hedefi; ezeli rakibini devirip çıkışa geçmek ve camiayı tekrar kenetlemek. Trabzonspor, Fenerbahçe ile geçen sezon 2'si kupa olmak üzere toplam 4 resmi maçta kozlarını paylaşmış, 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Öte yandan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da kritik 90 dakika öncesi takımı yalnız bırakmayacağı ve futbolculara tam destek vereceği öğrenildi.



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