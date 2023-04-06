Trabzonspor, 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde Badou Ndiaye'yi Stoke City'den kiralamıştı. O sezon ligi ikinci bitiren Bordo-Mavililer, UEFA'dan gelen ceza nedeniyle gelecek sezonda Avrupa'da mücadele edemedi. Stoke City ise Avrupa Kupası için hak kazanılması halinde alacağı olan parayı Karadeniz ekibinden tahsil edemedi. FIFA, Trabzonspor'un kendi hataları nedeniyle turnuvalara katılmadığından dolayı Karadeniz ekibinin parayı ödemesine karar verdi.



CAS ALEYHİNE!..



Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvuran Trabzonspor'un, itirazı reddedildi. Bu sonuçla birlikte; Karadeniz ekibi, Ada ekibine, 100 bin sterlinlik bir ödeme yapacak. Öte yandan FIFA'ya da 15 bin dolarlık yargılama gideri ödemesi gerçekleştirilecek.





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