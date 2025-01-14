Trabzonspor'dan Zubkov harekatı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da devre arası için transfer çalışmaları sürüyor.
Gündeme gelen son isim, Shakhtar forması giyen Oleksandr Zubkov.
Sağ kanat oyuncusu için teklif yapmaya hazırlanan Trabzonspor, 4 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
ZUBKOV'UN PERFORMANSI
Bu sezon Ukrayna ekibiyle 19 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Gündeme gelen son isim, Shakhtar forması giyen Oleksandr Zubkov.
Sağ kanat oyuncusu için teklif yapmaya hazırlanan Trabzonspor, 4 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
ZUBKOV'UN PERFORMANSI
Bu sezon Ukrayna ekibiyle 19 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.