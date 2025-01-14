Trabzonspor'dan Zubkov harekatı!

Trabzonspor, Shakhtar'dan Oleksandr Zubkov için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Zubkov harekatı!
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14 Ocak 2025 08:22
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da devre arası için transfer çalışmaları sürüyor. 

Gündeme gelen son isim, Shakhtar forması giyen Oleksandr Zubkov. 

Sağ kanat oyuncusu için teklif yapmaya hazırlanan Trabzonspor, 4 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

ZUBKOV'UN PERFORMANSI 

Bu sezon Ukrayna ekibiyle 19 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 7 gol 6 asistlik performans sergiledi. 
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