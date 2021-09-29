Trabzonspor'dan Yusuf Sarı'ya yeni teklif

Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Sarı'ya yeni kontrat teklif etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Yusuf Sarı'ya yeni teklif
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29 Eylül 2021 12:03
Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Yusuf Sarı ile ilk görüşmeyi yaptı. Teknik ekibin de onay vermesiyle 22 yaşındaki sağ kanada sözleşmesini uzatmak için yeni bir teklif yapıldığı belirtildi.

1.68 boyundaki futbolcunun 1 milyon 573 bin TL olan yıllık ücretinin 3 milyon 500 bin TL'ye çıkarılması söz konusu. Gurbetçi oyuncunun bu teklifi düşünmek için süre istediği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde de yine sezon sonunda mukaveleleri bitecek Nwakaeme ve Erce Kardeşler ile de yeni görüşmelerin yapılacağı belirtildi.

Trabzonspor ile 58 maça çıkan Yusuf Sarı, 4 gol attı ve 6 da asist yaptı.


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