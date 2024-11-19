Trabzonspor'dan Yusuf Demir atağı!

Trabzonspor, devre arasında Galatasaray'dan Yusuf Demir'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Yusuf Demir atağı!
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19 Kasım 2024 10:14
Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

Bordo mavili takım, Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir ile ilgileniyor.

TRABZONSPOR LİSTEYE ALDI

Geçen sezon Basel'de kiralık olarak forma giyen Demir, ardından Galatasaray'a geri dönmüştü. Sağ kanat, sol kanat ve on numara pozisyonlarında görev alabilen genç futbolcu, Trabzonspor'un transfer listesine girdi.

Bordo-mavililer, sezona büyük umutlarla başlasa da beklentilerin altında kalınca devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı.

SÖZLEŞME DETAYI

1.73 boyundaki futbolcunun sarı kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 
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