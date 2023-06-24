Trabzonspor'dan Yunus Akgün hamlesi

Trabzonspor, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ün transferi için harekete geçti. İşte ayrıntılar...

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Trabzonspor'dan Yunus Akgün hamlesi
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24 Haziran 2023 17:11
Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın transfer listesinde bulunan Yunus Akgün için harekete geçti.

Galatasaray'da süre bulmakta zorlanan Yunus Akgün için Trabzonspor süreci hızlandırırken transferi bir an önce tamamlamak istiyor.

ADANA DEMİRSPOR DA DEVREDE

Öte yandan 22 yaşındaki genç oyuncu Yunus Akgün için geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor da devreye girdi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Yunus Akgün takımdan ayrılmaya sıcak bakarken gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor.

Geçen sezon Galatasaray'da 28 maçta süre bulan Yunus Akgün, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. (Karadeniz Gazetesi)

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