Trabzonspor'dan Yunus Akgün hamlesi

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın transfer listesinde bulunan Yunus Akgün için harekete geçti.
Galatasaray'da süre bulmakta zorlanan Yunus Akgün için Trabzonspor süreci hızlandırırken transferi bir an önce tamamlamak istiyor.
ADANA DEMİRSPOR DA DEVREDE
Öte yandan 22 yaşındaki genç oyuncu Yunus Akgün için geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor da devreye girdi.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Yunus Akgün takımdan ayrılmaya sıcak bakarken gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor.
Geçen sezon Galatasaray'da 28 maçta süre bulan Yunus Akgün, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. (Karadeniz Gazetesi)
Galatasaray'da süre bulmakta zorlanan Yunus Akgün için Trabzonspor süreci hızlandırırken transferi bir an önce tamamlamak istiyor.
ADANA DEMİRSPOR DA DEVREDE
Öte yandan 22 yaşındaki genç oyuncu Yunus Akgün için geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor da devreye girdi.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Yunus Akgün takımdan ayrılmaya sıcak bakarken gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor.
Geçen sezon Galatasaray'da 28 maçta süre bulan Yunus Akgün, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. (Karadeniz Gazetesi)
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