Trabzonspor'dan yerli operasyonu

Gelecek sezon iddialı ve bol rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, yabancı kontenjanının düşme ihtimaline karşın yerli havuzunu da geliştirmek istiyor.



25 yaşındaki sol bek Umut Meraş için Fransız ekibi Le Havre ile temasa geçen Fırtına, oyuncunun satılık olup olmadığı, satılıksa bonservisi için ne kadar para istediğini sordu. Görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.



Bursaspor'un 23 yaşındaki orta sahası Emirhan Aydoğan ve Keçiörengücü'nün 20 yaşındaki sol kanadı Barış Yılmaz için de temaslar hızlandı.



YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTACAK



Kulüplerinden izin alarak iki futbolcuyla masaya oturuldu ve anlaşma sağlandı. Şimdi kulüplerle görüşmeler sürüyor.Bu sezon 32 maçta forma giyen Barış, 7 gol 5 asistlik performansıyla milli takıma da gitmeye hak kazanırken, 31 kez sahaya çıkarak Bursaspor'un en istikrarlı isimleri arasında yer alan Emirhan da birçok takımı peşinden koşturuyor.



7 gol 4 asistlik performansı olan Emirhan için Bursaspor'daki başkanlık seçimleri de beklenecek. Ancak yönetimin transfer hamlelerini kısa sürede bitirmek istediği biliniyor.



26 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST



Sarıyer altyapısında futbola başlayan Umut Meraş, ardından Yeşilköy altyapısına, daha sonra Boluspor'a buradan da Bursaspor'a 525 bin euro'ya transfer oldu. 2019 yılı transfer sezonunda Fransız kulübü Le Havre'ye 1 milyon 300 bin euro'ya giden milli futbolcu, 2 ligde mücadele eden kulübünde bu sezon 26 maçta forma giydi, 1 gol attı, 1 de asiste imza attı.



NAFİCAN İÇİN OLUMLU REFERANS



2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü'nün 20 yaşındaki sol beki Nafican Yardımcı ise scout ekipleri ve teknik ekip tarafından izlenilip beğenildi. Çorum kulübüyle ilk temasını yapan bordo-mavililer, Nafican'ın kadrosuna katarak hem oyuncunun gelişimine katkı sağlamak hem de sol bek rotasyonunda alternatif elde etmeyi amaçlıyor. Karadeniz devinin bu üç isim dışında yerli havuzunu daha da geliştirmeyi planladığı da öğrenildi.



