Trabzonspor'dan yerli harekatı: İkisinden en az biri

TFF'nin 8+6'lı 14 yabancı kararı her kulübün olduğu gibi Trabzonspor'un da planlarını revize ettirdi.



Koita ile anlaşan ve 2-3 yabancıyı da listesinde bulunduran bordo mavililer, son kararın ardından yerliye ağırlık verdi. Şu anda elindeki yabancı sayısı 13'e çıkan Karadeniz ekibi, oynatabileceği isimleri almak istiyor.



Yeni yabancı takviyesi yapıp kulübede oturtmaya soğuk bakan yönetim bu sebeple de tüm ağırlığını yerli isimlere veriyor.



Sözleşmeleri var



Listede joker özellikle (sağ bek, orta saha ve stoper) Kaan Ayhan ile sağ açık Efecan Karaca bulunuyor. İki ismin de kulüpleriyle mukaveleleri var.



İtalyan ekibi Sassuolo'da ter döken ancak fazla süre alamayan Kaan Ayhan, sürekli forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor. Alanyaspor ile bir sezon daha mukavelesi olan Efecan Karaca da Trabzonspor'a sıcak bakıyor.



Yönetimin bastırdığı iki isimden birinin transferine kesin gözüyle bakılıyor.



