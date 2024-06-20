Trabzonspor'dan yerli hamlesi: Dan Barlaser

Takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmayı hedefleyen Trabzonspor, Middlesbrough forması giyen ve Türk statüsünde oynayabilen 27 yaşındaki orta saha Dan Barlaser'i resmen istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan yerli hamlesi: Dan Barlaser
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20 Haziran 2024 10:41
Trabzonspor, orta saha transferinde İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Dan Barlaser'i de gündemine aldı.

TEKLİF YAPILDI

İngiltere doğumlu olmasına rağmen Türk statüsünde de oynayabilen 27 yaşındaki merkez orta saha için kulübüne transfer teklifi yapıldı.

Geride kalan sezon içerisinde 41 maça çıkan ve 5 asistlik katkı sağlayan Dan Barlaser için pazarlıklar devam ediyor. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dan Barlaser, Türkiye U16 ve U17 takımlarında forma giydikten sonra İngiltere U18 takımında da görev yapmıştı.

Babası Türk, annesi İngiliz olan futbolcu, A Milli Takım tercihini yapmadığı için Türk statüsünde de oynayabiliyor. Orta sahada Wilfred Ndidi ve Marcelino Nunez gibi önemli isimlerle görüşen Trabzonspor, takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak için Dan Barlaser transferine de önem veriyor.



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