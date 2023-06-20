Trabzonspor'dan yeni forvet hamlesi!

Maxi Gomez'i satmayı hedefleyen Bordo-Mavililer, aradığı forveti Hırvatistan'da bulmuştu.
Teknik direktör Nenad Bjelica, eski öğrencisi Bruno Petkovic'i mutlaka Trabzonspor'da görmek istiyor.
51 yaşındaki hoca, 28 yaşındaki santrforu ikna etmek için bizzat devrede. Trabzonspor da bonservis sorununu çözmek adına temasları iyice hızlandırdı.
Maaşta sorun yok
Daha önce Dinamo Zagreb'le temas kuran Trabzonspor, 4 milyon Euro'luk bonservis talebiyle karşılaşmıştı. Fırtına, bu rakamı 2-2.5 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalışacak ve bu hafta bir görüşme daha yapacak.
Trabzonspor'un elini güçlendiren nokta ise Petkovic'in 1 yıl kontratının kalması ve kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi.
Bordo-Mavililer'in oyuncuya istediği maaşı verebilecek olması da bir diğer avantaj.
Teknik direktör Nenad Bjelica, eski öğrencisi Bruno Petkovic'i mutlaka Trabzonspor'da görmek istiyor.
51 yaşındaki hoca, 28 yaşındaki santrforu ikna etmek için bizzat devrede. Trabzonspor da bonservis sorununu çözmek adına temasları iyice hızlandırdı.
Maaşta sorun yok
Daha önce Dinamo Zagreb'le temas kuran Trabzonspor, 4 milyon Euro'luk bonservis talebiyle karşılaşmıştı. Fırtına, bu rakamı 2-2.5 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalışacak ve bu hafta bir görüşme daha yapacak.
Trabzonspor'un elini güçlendiren nokta ise Petkovic'in 1 yıl kontratının kalması ve kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi.
Bordo-Mavililer'in oyuncuya istediği maaşı verebilecek olması da bir diğer avantaj.
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