Trabzonspor'dan Vitor Hugo teklifine ret

Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'ya Al-Nassr kancası geldi.

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Trabzonspor'dan Vitor Hugo teklifine ret
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15 Haziran 2021 13:35
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun başında Palmeiras'tan 3.2 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Vitor Hugo'ya Al-Nassr talip oldu.

61saat'in haberine göre; Karadeniz ekibinde sergilediği performansla kalitesini ispatlayan 30 yaşındaki Brezilyalı stoper için Al-Nassr, 3 milyon Euro'luk teklif sundu.

Görüşmeyi teknik direktör Abdullah Avcı'ya ileten yönetimin tecrübeli hocadan olumsuz rapor aldığı aktarıldı. Avcı'nın, Hugo'nun takımda kalmasına yönelik karar aldığı ifade edildi.

Trabzonspor formasıyla 32 maça çıkan Hugo, 4 golle skora katkı sağladı. 30 yaşındaki stoperin 2024 yılına kadar Karadeniz ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.


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