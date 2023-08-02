Trabzonspor'dan Vitor Hugo hamlesi!

Trabzonspor, geri dönmek için haber yollayan Vitor Hugo'nun kulübüne kiralama teklifinde bulundu ancak bu öneri kabul görmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'dan Vitor Hugo hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2023 13:28
Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavili takımda başarılı bir dönem geçiren ancak ailevi nedenlerden dolayı Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo, bir süre önce geri dönmek için yönetime haber yollamıştı. Trabzonspor cephesi ise üst üste gelen sakatlıklar sonrasında savunmada yaşanan sıkıntıdan dolayı stoper takviyesi kararı aldı ve yıldız futbolcunun kulübü Bahia'ya kiralama teklifinde bulundu. 32 yaşındaki oyuncuyu 1.8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Brezilya ekibi, ilk etapta bu kiralama önerisine olumsuz yanıt verdi.

YENİ HAMLE GELEBİLİR

Trabzonspor'un Hugo için önümüzdeki günlerde yeni bir hamle yapma ihtimali bulunuyor.

HÜCUMA DA DESTEK VERDİ

Trabzonspor formasıyla 99 maça çıkan Vitor Hugo, 8331 dakika süre aldı. Savunmada görev yapmasına rağmen takıma 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı yıldız, Bahia'da bu sezon 13 karşılaşmaya çıktı.  

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery