TRABZONSPOR'UN UMUT İÇİN TEKLİFİ

GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

UMUT BOZOK'UN OYNADIĞI TAKIMLAR VE DEĞERİ

Trabzonspor, Fransız ekibi Lorient'in formasını giyen Umut Bozok'u kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray ile de anılan bordo-mavililerin futbolcuyla ilgili teklifi ortaya çıktı.Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Lorient'e 2 milyon euro bonservis önerdi ve beklemeye geçti. Futbolcunun da 1.5 milyon euro civarında bir talebi söz konusu.Hatırlanacağı üzere Galatasaray da futbolcu için girişimlerde bulunmuştu. Sarı-kırmızılılar oyuncuya 1 milyon euro önermişti. Geçen sezon Kasımpaşa'da 41 maçta 20 gol 7 asistlik performans sergilemişti. Süper Lig'in gol kralı olan futbolcunun yeni adresinin yakın zamanda netleşmesi öngörülüyor.Metz altyapısında yetişen Umut Bozok daha sonra Consolat, Nimes Olympique, Lorient, Troyes ve Kasımpaşa'da forma giydi. Lorient, 2019-2020 sezonu başında Umut Bozok için 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Tecrübeli santraforun Fransız temsilcisiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek. 25 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.