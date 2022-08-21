Trabzonspor'dan Umut'a 3 milyon euro

Fransız basını, Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e 3 milyon euro'luk teklif yaptığını ve görüşmelerin olumlu gittiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Umut'a 3 milyon euro
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21 Ağustos 2022 09:55
Trabzonspor'un, transfer gündeminde yer alan Umut Bozok için Fransa'dan bir haber gündeme geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, bordo-mavililerin golcü futbolcu için Lorient'e 3 milyon euro teklif ettiği belirtildi. 25 yaşındaki golcünün transferi için görüşmelerin olumlu devam ettiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 20 kez fileleri havalandıran ve gol kralı olan Umut Bozok'un da Trabzonspor'a sıcak baktığı kaydedildi.

Umut Bozok'un transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. 

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