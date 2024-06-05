Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için karar

Trabzonspor ile oynadığı son maç sonrasında, "Ben olurum veya olmam bu takım çok kupalar kaldıracak" açıklamasını yapan Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
KARAR VERİLDİ
Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği milli file bekçisi için gelen teklif yeterli bulunmadı.
Trabzonspor yönetim kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kaleyi devralma ihtimali bulunan 28 yaşındaki eldivenle ilgili muhtemel tüm teklifleri Avrupa Şampiyonası sonrasında değerlendirme kararı aldı.
42 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 42 resmi maça çıkan Uğurcan Çakır bu karşılaşmalarda 52 gol yerken tam 13 maçta kalesini gole kapattı.
KARAR VERİLDİ
Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği milli file bekçisi için gelen teklif yeterli bulunmadı.
Trabzonspor yönetim kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kaleyi devralma ihtimali bulunan 28 yaşındaki eldivenle ilgili muhtemel tüm teklifleri Avrupa Şampiyonası sonrasında değerlendirme kararı aldı.
42 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 42 resmi maça çıkan Uğurcan Çakır bu karşılaşmalarda 52 gol yerken tam 13 maçta kalesini gole kapattı.
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