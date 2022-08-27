Trabzonspor'dan Uğurcan açıklaması

Trabzonspor, sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın son durumuna dair bir açıklama yaptı.



Bordo-mavililerden yapılan açıklamada 26 yaşındaki futbolcunun sağ karın bölgesinde yaralanma tespit edildiği belirtildi.



Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;



"FC Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"



Uğurcan Çakır, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanacak maçta formasından uzak kalacak.





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