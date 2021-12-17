Trabzonspor'dan Uğur Çiftçi için kıran kırana pazarlık!

Sivasspor, başarılı sol bek için2.5milyon Euro isterken, Trabzonspor ise en fazla 1.5 milyon Euro verebileceğini iletti. Uğur Çiftçi kulübünden kolaylık bekliyor, Bordo Mavililer takas formülünü de sıcak tutuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Uğur Çiftçi için kıran kırana pazarlık!
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17 Aralık 2021 13:13
Yerli sol bek olarak Trabzonspor 'un gündemindeki en ciddi aday; Uğur Çiftçi. Sezon başında da istenen 29 yaşındaki oyuncu için Bordo-Mavililer yeniden devreye girdi. Ancak Sivasspor , 2.5 milyon Euro ısrarından geri adım atmıyor. Artan kura rağmen şimdilik indirime yanaşmayan Kırmızı Beyazlılar'a, Trabzonspor en fazla 1.5 milyon Euro verebileceğini iletti. Sivasspor'un sergileyeceği tutuma göre bu transfer biraz daha netleşecek. Trabzonspor cephesi, takasta oyuncu önerisinde de bulunurken, İsmail Köybaşı'nın ismi masada. İsmail'in yerine Yunus Mallı'nın da teklif edilebileceği öğrenildi.

İki hedefi var

Uğur Çiftçi ise kulübünden kolaylık bekliyor. Tarafların anlaşması halinde şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen ve A Milli Takım hedefine Trabzonspor formasıyla daha kolay ulaşabileceğini düşünen Uğur, gelişmeleri yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin daha ciddi bir zemine oturması bekleniyor.


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