Trabzonspor'dan üç KAP, dört futbolcu birden!

Trabzonspor, Jens Stryger Larsen ve Stefano Denswil'in transferleri için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.



İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklamalar:



"Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.



Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.



Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna duyurulur.



Saygılarımızla."



STEFANO DENSWIL



Trabzonspor'un geçen sezon Bologna'dan kiraladığı 29 yaşındaki Hollandalı savunmacının kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecekti. Denswil'in ayrıca kulübü Bologna ile olan sözleşmesi de bu tarihte bitecekti. Trabzonspor bu hamleyle kiraladığı futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmış olacak.



JENS STRYGER LARSEN



Danimarkalı sağ ve sol bek oyuncusu Jens Stryger Larsen'in de Udinese ile sözleşmesi sona ermişti.



EREN ELMALI VE DOĞUCAN HASPOLAT



Geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren U21 milli takım oyuncuları, takımlarının sezonun ikinci yarısındaki yükselişlerinde önemli pay sahibi olmuştu.



21 yaşındaki sol bek Eren Elmalı geçen sezon 35 resmi maça, 22 yaşındaki defansif orta saha Doğucan ise 34 resmi maça çıkmıştı.







SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ