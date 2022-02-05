Trabzonspor'dan transfere ret!

Kış transfer döneminde Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan ve Jean Evrard Kouassi'yi alan Trabzonspor, Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı da transfer ederek önemli bir hamle yaptı. Ayrıca kadroya genç yıldızlar da katıldı.



Bordo-mavililer bu isimleri transfer ederken diğer takımların gözü de Bordo-Mavililer'deydi. Şampiyonluğa koşan Karadeniz Fırtınası'nın yıldızları için devre arasında transfer teklifleri geldi. Ancak yönetim bu teklifleri hiç düşünmeden geri çevirdi.



Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, Brezilyalı stoperi Vitor Hugo ve Yeşil Burunlu silahı Djaniny'ye resmi teklifler geldi. Bordo-Mavili Yönetim şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda hiçbir oyuncusunun gidişine izin vermedi.



Özellikle bu 3 yıldız için kulüpler bol sıfırlı teklifler yapsa da yönetim teklifte bulunan kulüplere "Sezon sonu görüşelim" mesajı gönderdi.





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