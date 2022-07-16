BAZOER'İN MALİYETİ NE KADAR?

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor, sağ stoper transferi için hareketli günler geçiriyor. Bordo-mavililer, rotasını sürpriz biçimde Hollanda'da Vitesse forması giyen Riechedly Bazoer'e çevirdi.Karadeniz ekibinin, Vitesse ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki deneyimli futbolcuyla görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Bazoer'in maddi konularda anlaşma sağlanması halinde kadroya dahil edileceği vurgulandı.Hollanda Milli Takımı'nın formasını 6 kez giyen Riechedly Bazoer geçen sezon Vitesse'de tam 45 karşılaşmaya çıktı. Rakip fileleri 2 kez sallarken, 4 defa da asist yapan başarılı futbolcu hiç kırmızı kart görmedi. 1.84 boyundaki Bazoer, Vitesse'den önce Ajax, Wolfsburg, Porto ve Utrecht'te top koşturmuştu.