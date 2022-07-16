Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor, sağ stoper transferi için hareketli günler geçiriyor. Bordo-mavililer, rotasını sürpriz biçimde Hollanda'da Vitesse forması giyen Riechedly Bazoer'e çevirdi.
BAZOER'İN MALİYETİ NE KADAR?
Karadeniz ekibinin, Vitesse ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki deneyimli futbolcuyla görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Bazoer'in maddi konularda anlaşma sağlanması halinde kadroya dahil edileceği vurgulandı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Hollanda Milli Takımı'nın formasını 6 kez giyen Riechedly Bazoer geçen sezon Vitesse'de tam 45 karşılaşmaya çıktı. Rakip fileleri 2 kez sallarken, 4 defa da asist yapan başarılı futbolcu hiç kırmızı kart görmedi. 1.84 boyundaki Bazoer, Vitesse'den önce Ajax, Wolfsburg, Porto ve Utrecht'te top koşturmuştu.
BAZOER'İN MALİYETİ NE KADAR?
Karadeniz ekibinin, Vitesse ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki deneyimli futbolcuyla görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Bazoer'in maddi konularda anlaşma sağlanması halinde kadroya dahil edileceği vurgulandı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Hollanda Milli Takımı'nın formasını 6 kez giyen Riechedly Bazoer geçen sezon Vitesse'de tam 45 karşılaşmaya çıktı. Rakip fileleri 2 kez sallarken, 4 defa da asist yapan başarılı futbolcu hiç kırmızı kart görmedi. 1.84 boyundaki Bazoer, Vitesse'den önce Ajax, Wolfsburg, Porto ve Utrecht'te top koşturmuştu.
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