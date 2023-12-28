Trabzonspor'dan transferde Nino atağı!

Son dönemde savunmanın merkezindeki eksiklik nedeniyle Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu bölgede Mendy'i kullanmak zorunda kalmıştı. Fırtına'nın stopere de takviye yapması bekleniyor.
Fluminense'nin kaptanı Nino için Karadeniz ekibinin girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Bordo-Mavililer, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Fluminense'nin kaptanı Nino için Karadeniz ekibinin girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Bordo-Mavililer, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.