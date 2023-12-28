Trabzonspor'dan transferde Nino atağı!

Ara transferde savunmanın ortasına da bir takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'un Fluminense'nin kaptanı Nino için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan transferde Nino atağı!
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28 Aralık 2023 10:33
Son dönemde savunmanın merkezindeki eksiklik nedeniyle Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu bölgede Mendy'i kullanmak zorunda kalmıştı. Fırtına'nın stopere de takviye yapması bekleniyor.

Fluminense'nin kaptanı Nino için Karadeniz ekibinin girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Bordo-Mavililer, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. 

 
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