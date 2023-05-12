Trabzonspor'dan transfer için Zagreb çıkartması

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un izleme ekibindeki yetkilileri Avrupa'ya gönderdi.

, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'dan transfer için Zagreb çıkartması
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12 Mayıs 2023 12:58
Karadeniz devi Trabzonspor'da transfer operasyonu hız kazandı, Bordo-Mavililer transfer uçaklarını kaldırdı. Trabzonsporlu yetkililer iki yıldız için o ülkeye gitti, görüşmelere başladı.

Trabzonspor transferde hareketli günler yaşamaya başladı

Bordo-Mavililer'in bu sezon tüm kulvarlara erkenden havlu atması, yönetimi gelecek yıl için harekete geçirdi. Şampiyonluk öncesinde olduğu gibi transferleri hızlı bir şekilde bitirmeyi hedefleyen Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un izleme ekibindeki yetkilileri Avrupa'ya gönderdi.

Balkan ülkeleri mercek altında

Major liglerin yanı sıra alt ligler de takip ediliyor. Aynı zamanda Balkan ülkeleri mercek altında. Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan gibi pek çok ülkede belirlenen oyuncular izleniyor.

Bjelica ikisini de istiyor

Ankaragücü galibiyetinin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "6 veya 8 oyuncu almayı düşünüyoruz. Bunun için ciddi şekilde çalışıyoruz" derken, gözler transfere çevrildi. Bordo-Mavililer, öncelikle Hırvat hocanın takımda görmeyi çok istediği Bruno Petkovic ve Mislav Orsic isimlerine yoğunlaştı.

Bjelica'nın Dinamo Zagreb'ten öğrencileri olan Petkovic forvet bölgesinde görev yapıyor, Orsic ise hem kanatlarda hem de ileri uçta oynayabiliyor.

Kaynak: 61Medya

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