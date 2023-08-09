Trabzonspor'dan, Tormena hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da stoper hattındaki ilk aday Vitor Tormena oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'dan, Tormena hamlesi
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09 Ağustos 2023 12:07
Trabzonspor, bu dönem stoper bölgesini Fernandez ve Benkovic ile güçlendirmişti. Ancak iki futbolcunun sakatlanması sonrası Bjelica, bu mevkiye bir takviye daha istedi.

Trabzonspor stoper mevkisi için Braga'dan Vitor Tormena'yı da gündemine aldı. Record, 27 yaşındaki futbolcu için Karadeniz devinin devrede olduğunu yazdı.

107 MAÇA ÇIKTI

Sao Paulo altyapısında yetişen Brezilya ekibi Novorizontino kiralık oynayan ardından Portekiz ekiplerinden Gil Vicente, Portimonense ve son olarak Braga'da forma giyen Tormena'nın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

1.92'lik savunma oyuncusu Vitor Tormena, Portekiz Ligi'nde 107 maça çıkıp 2 gol 3 asistlik katkı verdi.

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