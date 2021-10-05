Trabzonspor'dan tarihi başlangıç! Abdullah Avcı fırtınası

Süper Lig'de ilk 8 karşılaşmada 18 puan toplayan Trabzonspor, son 17 sezonun en iyi performansına imza attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan tarihi başlangıç! Abdullah Avcı fırtınası
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05 Ekim 2021 08:57
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 8 haftası değerlendirildiğinde son 17 sezonun en iyi performansına imza attı.

Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon ilk sekiz hafta sonunda sadece 6 puandaydı.

Ancak Abdullah Avcı'nın gelişinden sonraki süreçte zirvenin iddialı takımı olmayı başardı.

Fırtına bu sezon ilk 8 haftada hiç yenilmezken, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan toplayıp 2004-05'ten sonra en iyi grafiğini yakaladı.

Bordo-mavililer, 2004- 2005 sezonunun ilk 8 haftalık bölümünde 7 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 22 puanla ligin zirvesinde yer alıyordu.

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Teknik direktör Abdullah Avcı 3 puanla döndükleri Kayseri deplasmanının ardından oyuncularına bir konuşma yaparak, "Verdiğiniz mücadeleyle gurur duyuyorum ama ayrıca saygı da duyuyorum. Çünkü motivasyonunuz çok yüksek, inatçı bir kimliğiniz var ve hepsinden önemlisi başarmak, başarılı olmak ve koyduğumuz hedefe ulaşmak istiyorsunuz. İşte biz buyuz. Milli arada herkes iyi dinlensin çünkü çok daha stresli ve yoğun bir süreç bizi bekliyor" dedi. 


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