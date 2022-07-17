Trabzonspor'dan sürpriz hamle: Lung

Trabzonspor, Kayserispor'a veda eden Silviu Lung için harekete geçti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sürpriz hamle: Lung
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17 Temmuz 2022 14:20
Trabzonspor'dan, yeni sezon öncesi sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Uğurcan Çakır'a iyi bir alternatif arayan bordo-mavililerin, Kayserispor'a veda eden Silviu Lung'un transferi için önemli adımlar attığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan Lung'un, kısa süre içererisinde transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Trabzonspor'da Erce Kardeşler Hatayspor, Arda Akbulut ise Bandırmaspor'a gitmişti. Yedek kaleci konusunda sıkıntı yaşayan bordo-mavililer böylece bu sorunu Lung ile çözmüş olacak.

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